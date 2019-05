Debora Colombo a sostegno di Sara Foscolo: “Far rinascere Pietra Ligure, pulizia, decoro e più attenzione al sociale”

Pietra Ligure. Debora Colombo, 41 anni, infermiera del Santa Corona, in campo con la lista della candidata sindaco di centrodestra Sara Foscolo.

“La mia scelta di candidarmi in queste elezioni comunali deriva dal fatto che ho visto il mio paese in questi anni spegnersi progressivamente… Sotto diversi punti di vista: per questo è indispesabile una azione a 360 gradi di restyling sul fronte della pulizia, del decoro e dell’arredo urbano, indispensabile per una cittadina come Pietra Ligure” afferma.

Tra i temi a cuore della candidata alla carica di consigliere comunale: “Sicuramente l’ospedale dove lavoro, il Santa Corona: la nostra lista ha assunto l’impegno forte di farlo tornare una vera eccellenza della sanità ligure e italiana”.

“E poi sono mamma, quindi vorrei che mio figlio crescesse in un paese che dedica più attenzione ai parchi giochi per bambini, ai giardini pubblici e alle aree verdi del territorio comunale”.

Sul sociale: “Un tema che mi sta molto a cuore, anche per ragioni familiari, in particolare la disabilità: più aiuto e assistenza alle persone in difficoltà e per Pietra Ligure vorrei realizzare un piano serio e organico di abbattimento delle barriere architettoniche”.

Infine il tema della violenza contro le donne: “A Pietra Ligure si è verificato un orrendo femminicidio, per questo è mio obiettivo creare uno sportello di ascolto per le donne e per le famiglie” conclude Debora Colombo.