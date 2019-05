Pietra Ligure. Si è conclusa in piazza San Nicolò la campagna elettorale di Luigi De Vincenzi, candidato sindaco a Pietra Ligure per le elezioni comunali di domenica. Assieme ai candidati della lista “Pietra Sempre” si è svolto un apertivo aperto alla cittadinanza, accompagnato da musica e un clima di festa per concludere al meglio il cammino iniziato con l’obiettivo del terzo mandato da primo cittadino.

“La sensazione è molto positiva, abbiamo fatto una campagna elettorale tra le gente e per i pietresi, con tanti incontri sul territorio e le diverse categorie e associazioni cittadine: sono molto soddisfatto del lavoro fatto e della mia squadra” afferma De Vincenzi.

“Spero di poter proseguire dopo il 26 maggio questo rapporto e questa sintonia con la cittadinanza: è stata una campagna elettorale impegnativa, ma giusta nei torni e nei contenuti”.

“Mi auguro di poter mettere a frutto quanto percepito e indicato dai miei concittadini in questi mesi, realizzando il nostro programma elettorale: da parte loro ho riscontrato la massima fiducia e stima per intraprendere un altro percorso amministrativo”.

“D’altronde la mia candidatura a sindaco è stata una scelta dettata dal cuore, come tutti sanno avrei potuto tranquillamente proseguire l’incarico in Regione, invece ho deciso la strada più difficile e insidiosa, ma anche quella che sentivo di più… Un solo impegno: per Pietra Ligure e per i pietresi, ci sarò sempre” conclude De Vincenzi.