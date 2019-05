Pietra Ligure. Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, maggiore cura e attenzione del territorio, più pulizia e decoro: il programma elettorale della lista “Pietra. Sempre!” che candida a sindaco Luigi De Vincenzi presenta altri punti cardine della futura azione amministrativa, fermo restando le sfide su Santa Corona, ex cantieri navali Rodriquez e ponte sul Maremola.

“Iniziamo dal sociale: potenziamento del Centro Giovani e del Centro Anziani, progetti di inclusione sociale e lotta alla ludopatia” afferma il candidato sindaco pietrese, impegnato in questi giorni in diversi incontri con la cittadinanza e le associazioni del territorio.

“Massimo il sostegno all’associazionismo e al volontariato: rafforzamento dei servizi della biblioteca, valorizzazione del cinema-teatro Moretti come struttura per musica, spettacoli e intrattenimento”.

“Sul fronte sicurezza nessuna propaganda o facili messaggi, ma progetti integrati di controllo di vicinato e lo sviluppo della pianificazione strategica “Warranty & Security” per il contesto balneare e per manifestazioni pubbliche”.

E poi il turismo: “Per quello che riguarda l’ambito turistico, oltre a rafforzare i segmenti attrattivi di Pietra Ligure, è prevista la creazione di una società misto pubblico-privata , “Promo Pietra”, che avrà il compito di regia sul fronte della promozione del “prodotto Pietra Ligure”, lavorando sul turismo esperienziale e la commercializzazione dell’offerta. Si proseguirà sul turismo enogastronomico e sull’outdoor con la manutenzione e valorizzazione della rete sentieristica e il via ad eventi di carattere internazionale per strutturare Pietra Ligure come “bike and trekking destination”.

Infine uno sguardo al futuro: “Pietra Ligure come Smart City, con l’intenzione di avviare uno studio di fattibilità su ambiente, economia, innovazione tecnologica, valorizzazione del patrimonio culturale, partecipazione sociale, accesso ai servizi per il cittadino e per le fasce deboli e governo strategico del territorio” conclude De Vincenzi.