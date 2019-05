Pietra Ligure. Chiude da dove era partito, nella piazza san Nicolò dove aveva presentato pubblicamente la lista e il programma amministrativo per Pietra Ligure. Oggi, alle ore 17:30, il candidato sindaco Luigi De Vincenzi tornerà nella piazza pietrese per la chiusura della campagna elettorale.

Accompagnato dai candidati alla carica di consigliere di “Pietra Sempre”, De Vincenzi tornerà a parlare alla cittadinanza: una festa, un aperitivo, per concludere al meglio questi mesi di azione e proposte per la Pietra Ligure del futuro.

di 9 Galleria fotografica Pietra, festa in piazza per la lista di De Vincenzi









“Ora il mio impegno sarà esclusivamente per la mia città e per Voi” è lo slogan lanciato dal candidato sindaco in vista del voto di domenica. “Sempre e solo Pietra Ligure e i pietresi”, confermando l’importanza di un “sindaco a tempo pieno” per rilanciare la località del ponente savonese.

Manutenzione, decoro e pulizia del paese le priorità, anche in vista dell’estate. E poi le sfide sul Santa Corona, gli ex cantieri Rodriquez e il ponte sul Maremola. Per il turismo in ballo le riqualificazioni di ex alberghi, ma anche impegni sulla destagionalizzazione e l’outdoor. E ancora il sociale, interventi sugli impianti sportivi, sicurezza e il progetto Smart City.