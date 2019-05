Dati arrivi e presenze turismo, l’assessore Berrino: “Ritardo dovuto al confronto tra ponti pasquali del 2018 e 2019”

Regione. L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino rassicura gli albergatori dopo che l’Osservatorio Turistico della Regione ha diffuso e pubblicato i numeri del movimento turistico nei primi mesi del 2019 in Liguria.

”I dati pubblicati e diffusi oggi rispecchiano ciò che è stato già anticipato nelle scorse settimane. Essendo Pasqua nel 2018 caduta a fine marzo e quest’anno nella terza decade di aprile, in attesa di poter confrontare in maniera precisa i due ponti pasquali, abbiamo aspettato a pubblicare dati altrimenti privi di valore per gli operatori”, ha spiegato l’amministratore regionale.

“Voglio inoltre invitare il consigliere Tosi, che ha insinuato che i dati anticipati nelle scorse settimane erano solo propaganda elettorale, di andare a controllare sul sito della Regione le tabelle pubblicate: potrà finalmente così verificare che io non faccio politica mistificando la realtà dicendo fandonie per avere qualche voto in più”, ha concluso Berrino.