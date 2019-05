Danni da ungulati e selvaggina, Mai e Piana incontrano Cia e sindaci

Regione. L’assessore all’agricoltura ha incontrato questa mattina la rappresentanza di Cia Liguria e di numerosi sindaci a riguardo della problematica dei danni causati da cinghiali e selvaggina al comparto agricolo.

L’assessore, insieme al presidente del consiglio regionale, si è confrontato con gli agricoltori che hanno presentato una proposta di modifica alla legge nazionale 157 per intensificare le forme di controllo e arginatura degli ungulati.

L’assessore ha manifestato piena disponibilità per vagliare la proposta e farla propria. Ha inoltre ribadito che nel 2018 la Regione ha rimborsato il 100 per cento delle domande di danni per un totale di oltre 330 mila euro.

Alessandro Piana, presidente del consiglio regionale ed esponente della Lega, ha partecipato alla manifestazione indetta dalla Cia in piazza De Ferrari a Genova incontrando i rappresentanti del settore insieme a Stefano Mai: “Stamane sono sceso in piazza per ascoltare le istanze degli imprenditori agricoli liguri, che hanno denunciato i danni provocati dai cinghiali non solo nelle loro coltivazioni, ma anche a immobili o mezzi da lavoro. Inoltre, ricordo che la massiccia presenza di ungulati sul nostro territorio ha provocato numerosi incidenti stradali nell’entroterra e anche sul litorale”.

“Gli agricoltori liguri hanno preparato un dossier dal quale si evince che le domande di risarcimento nel 2018 sono state 329, per quasi 200 mila euro. Secondo quanto riferito, si tratta solo della punta dell’iceberg. Infatti, molti non presentano istanza perché scoraggiati da tempi lunghi e importi troppo esigui. In ogni caso, sulla carta, i danni per le colture in provincia di Savona sono stati di 75 mila euro, Genova 56 mila euro, La Spezia 43 mila euro, Imperia 21 mila euro. Considerato l’esiguo numero di ungulati abbattuti e la reale quantità di danni, la situazione per imprenditori e famiglie che, con mille sacrifici, continuano a lavorare la nostra terra ma vedono devastato il raccolto, è diventata insostenibile.

“La legge 157, istituita per salvaguardare la fauna selvatica, prevede anche il risarcimento del danno alle imprese agricole. Tuttavia, oggi i danni subìti dagli agricoltori liguri sono diventati una priorità. Anche perché vi è un notevole esubero di ungulati, che continuano a proliferare a dismisura. Semmai, nel nostro entroterra, l’unica specie in via di estinzione è quella umana. La legittima richiesta degli agricoltori non è altro che un atto di legittima difesa dei loro territori dai continui attacchi degli ungulati e altri animali selvatici in generale. Pertanto, ci faremo carico delle istanze avanzate dagli imprenditori agricoli liguri”.