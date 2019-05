Dal Muretto parte l’11ª edizione della StrAlassio

Alassio. Giusto il tempo di riprendersi dalle fatiche della Mezza Maratona della Baia del Sole e l’Asd Baia del Sole di Alassio e Laigueglia è pronta, ai nastri di partenza dell’undicesima edizione della StrAlassio, gara podistica non competitiva che si svolgerà domenica 26 maggio con partenza alle ore 10 dal Muretto di Alassio.

“Si corre o si cammina – spiegano dalla Asd Baia del Sole – è un’occasione per stare insieme, fare un po’ di movimento, gustare le consuete leccornie del ristoro finale e, soprattutto, aiutare la Croce Rossa di Alassio“.

“La StrAlassio – aggiunge Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio – è una manifestazione ormai storica per la città e la formula è davvero invitante e coinvolgente”.

Gran daffare anche per la Polizia municipale e per le associazioni di volontariato a supporto dell’organizzazione perchè si tratta di un percorso cittadino di circa 7 chilometri da affrontare correndo, camminando, passeggiando.

“Non competitiva – aggiungono ancora dall’organizzazione – ma con tanti atleti al via, per un’ottimo scopo, quello di aiutare la Croce Rossa locale. Run Finale, Baia del Sole Alassio-Laigueglia, CRI, e tanti volontari sono pronti per accogliere alassini e non per questa importante manifestazione benefica. Obiettivo: raggiungere i 250 partecipanti!“.

Ci si può iscrivere la mattina della corsa o nei giorni precedenti presso la Casa del Disco in via Vittorio Veneto 70, il negozio Adidas in via Gramsci 11, o da Beatrice presso Nonni e Bimbi in Via Paolo Ferreri 31.​