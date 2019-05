Da Italia’s Got Talent alla Riviera: Antonio Sorgentone protagonista di “Andora Music on the Beach”

Andora. È tutto pronto per l’edizione 2019, la quarta, di “Andora Music On The Beach”, il grande evento ad ingresso libero che si svolgerà venerdì 31 maggio, nella spiaggia libera “ex Ariston”, con un’ospite d’eccezione.

Si tratta del vincitore della decima edizione di Italia’s Got Talent Antonio Sorgentone, che sarà assoluto protagonista della manifestazione, organizzata da La Suerte, Turtle Beach, Rocce di Pinamare, La Bodeguita de la Playa ed il Comune di Andora.

Le porte dell’evento apriranno dalle 19. Da subito vi sarà la possibilità di cenare e bere fino a tarda notte in compagnia di ottima musica. Nell’attesa delle esibizioni sul palco, gli artisti che andranno ad aprire, accompagnare e chiudere l’evento saranno i DJs Ma Nu!, con un set in vinile a soli 45 giri, Andrea Poggio e J.Nice dj. A condurre la serata ci sarà Marco Dottore ed è stato disposto un servizio navetta gratuito con passaggio ogni 20 minuti da Alassio e Laigueglia

Antonio Sorgentone è un cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone un mix di: 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.

Durante i suoi spettacoli grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica riesce a conquistare tutti i tipi di pubblico, collezionando alle spalle più di 600 concerti in Italia e in Europa: Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Belgio e Svizzera.

Vanta collaborazioni con artisti come: Marvin Rainwater (USA) e Hayden Thopson USA) della mitica Sun Records; due legende del country e del rockabilly, con le quali suona sul palco principale del Summer Jamboree 2009 insieme agli Adel’s (IT). E ancora Greg, entertainer romano noto per le sue performances con Lillo e per progammi TV come Le Iene, Telenauta 69, Bla Bla Bla, ottavo nano; Boppin Steve (SWE), con il quale ha suona in Svezia nel 2009 su un palco con due pianoforti, dove i due si “sfidano a duello”; Clem Sacco (IT), con il quale suona sul palco del Summer Vintage Rock and Roll Festival del 2012 insieme agli Adel’s; Izzy and Catstrophics (USA); Dale Rock and the Volcanoes (ITA), Don Diego Trio (ITA) e Lady Flo (FRA)

Nel 2011 apre il concerto dei Sonics (USA), storica garage band americana, e nel 2012 apre insieme agli Adel’s (ITA) il concerto di Bryan Setzer (USA). Suona all’Helsinki Rockabilly Week (Finlandia 2012). Suona al Benenwer Festival, Bruges (Belgio 2013). Nel 2012 firma la colonna sonora del film “La Patente” di Alessandro Palazzi con i pezzi originali: Felicità;, Come back to me, My sweet hot baby.

“Pete pete” suo brano originale, registrato con i “Capone Bros.”, per la Flipper Music, viene scelto come colonna sonora per la pubblicità del gioco “Roulettabille” in Francia. La Volkswagen nel 2013 sceglie “Pete pete”, come colonna sonora della pubblicità del nuovo modello di maggiolino, che andrà in onda in Polonia nella TV nazionale.

Nel 2013 è ospite della trasmissione radio Sternotte in onda su Radio Rai Uno. Resident band presso Micca Club, noto club romano, dal 2008 al 2011. Ha all’attivo “Let’s boogie tonight”, cd di soli brani originali prodotto dall’etichetta romana Micca records, e “Burlesque Christmas”, cd di classici natalizi, riarrangiati in chiave Rock and Roll, Swing e Dixieland. Nel 2019 vince la decima edizione di Italia’s Got Talent.