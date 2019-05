Cristina Franco a sostegno della lista di centrodestra: “Con Gualberti amministrazione tra la gente e non sul piedistallo”

Finale Ligure. Cristina Franco nella lista di centrodestra a Finale Ligure in vista del voto di domenica prossima, a sostegno della candidatura a sindaco di Massimo Gualberti.

“Credo fortemente nella squadra e nel programma amministrativo, ho massima fiducia e stima in Massimo Gualberti, un sindaco ideale per Finale Ligure. Finale mi ha dato tantissimo, l’ho scelta per me e la mia famiglia per viverci, quindi vorrei restituire con il mio contributo quanto ho ricevuto in questi anni” afferma.

“Il nostro obiettivo è quello di tornare tra la gente e con la gente, basta ad una amministrazione sul piedistallo… Serve realismo e concretezza, anche nelle piccole cose del quotidiano: saremo una amministrazione di apertura e di dialogo, con tutti i cittadini, con lo scopo di semplificare e agevolare i finalesi”.

“Come detto anche dal collega Livio Sterla, tra i punti programmatici c’è quello dell’istituzione del consigliere comunale aggiunto che possa dare rappresentanza al territorio e alla gente” aggiunge ancora Cristina Franco.

“Altro aspetto importante del nostro programma è quello dei collegamenti e del trasporto per le frazioni più isolate, il problema della mobilità per alcune zone di Finale Ligure deve essere affrontato e risolto”.

E poi il capitolo sul turismo: “Da questo punto di vista Finale ha quasi tutto, tuttavia pensiamo che si debba fare ancora qualcosa sul fronte della fruibilità: la nostra idea è quella di una virtual card per l’outdoor, che possa aiutare alla scoperta del territorio, come i vari tracciati e percorsi di tutte le discipline, ma anche dare informazioni e spazio a tutte le varie iniziative di attrazione a livello culturale ed enogastronomico. Per questo progetto è possibile utilizzare le risorse del Fondo strategico, trascurate da questa amministrazione” conclude la candidata del centrodestra finalese.