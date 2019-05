Crisi filiera rinfuse nel savonese, Lunardon e De Vincenzi (PD): “Giunta regionale convochi immediatamente un tavolo”

Savona. “La Giunta regionale convochi tempestivamente il tavolo sulla crisi della filiera delle rinfuse della provincia di Savona, come chiesto nei giorni scorsi dai sindacati”.

A dirlo sono i consiglieri regionali del Partito Democratico Giovanni Lunardon e Luigi De Vincenzi, che sulla vicenda hanno appena depositato un’interrogazione.

“Parliamo di una crisi che riguarda oltre 600 dipendenti divisi in tre società: Italiana Coke, Funivie Spa e Terminal Alti Fondali Savona – spiegano i due esponenti del Pd – L’intero comparto sta attraversando una situazione di forte difficoltà economico-finanziaria che rischia di provocare l’ennesimo problema occupazionale in un territorio (quello savonese) già interessato da crisi industriali importanti”.

“Lo scorso 3 maggio – continuano Lunardon e De Vincenzi – le organizzazioni sindacali hanno richiesto al Presidente della Regione un incontro urgente con le aziende, i soggetti istituzionali interessati per richiedere ai Ministeri competenti (MISE e MIT) un rapido intervento a salvaguardia delle tre imprese e dei posti di lavoro a rischio, anche attraverso l’utilizzo dell’accordo di programma sottoscritto a seguito del riconoscimento, per il savonese, dello status di area di crisi industriale complessa. A questo punto chiediamo alla Giunta ligure non solo di convocare al più presto questo tavolo, ma anche quali interventi intenda mettere in campo per scongiurare quest’ennesima crisi occupazionale a Savona”.