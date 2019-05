Crisi del comparto rinfuse e cokeria, interrogazione in Regione del Pd: fissato un tavolo ad hoc

Regione. Nella seduta di oggi del consiglio regionale si è parlato anche della crisi del comparto delle rinfuse e della cokeria in provincia di Savona e l’assessore Benveduti ha annunciato la fissazione di un tavolo sulla “filiera delle rinfuse” per il 28 maggio.

Giovanni Lunardon Pd ha presentato infatti un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Luigi De Vincenzi, sulla crisi del settore che nel savonese interessa oltre 600 dipendenti (Italiana Coke, Funivie Spa e Terminal Alti Fondali Savona).

De Vincenzi ha ricordato che il 3 maggio i sindacati hanno chiesto al presidente della Regione un incontro urgente con le aziende, per chiedere un intervento del Governo, anche attraverso l’accordo di programma sottoscritto grazie al riconoscimento del savonese dello status di area di crisi industriale complessa. Il consigliere ha chiesto se è già stato calendarizzato l’incontro e quali azioni adotterà la giunta per scongiurare una nuova crisi occupazionale.

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha spiegato: “Abbiamo convocato per martedì 28 maggio alle ore 12.30 il tavolo sulla ‘filiera delle rinfuse’ di Savona. Seguiamo da vicino quel territorio, già interessato a vicende altrettanto importanti come Bombardier e Piaggio Aerospace. Sarà nostra premura – ha detto – al tavolo organizzato ascoltare le richieste dei sindacati per avere una visione completa e aggiornata della situazione”.