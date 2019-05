Crisi Bombardier, +Europa: “L’azienda è colpevole e il Governo insipiente e attendista”

Vado Ligure. “La crisi Bombardier rischia di precipitare per il colpevole atteggiamento dell’azienda e la politica insipiente e attendista del Governo che scaricano sui livelli occupazionali i costi delle loro responsabilità. Già abbiamo espresso la nostra vicinanza ai lavoratori e ancora di più vogliamo ribadirlo ora che le azioni di lotta stanno raggiungendo l’acme”. A dirlo è la sezione savonese di +Europa Italia in Comune.

“Inutile ritornare sulle motivazioni della crisi, già analizzate anche nel confronto diretto tra la sezione savonese di Italia in Comune, il candidato alle europee Lorenzo Tosa e le rappresentanze sindacali, ma vogliamo ribadire il nostro impegno a difesa di una eccellenza produttiva e progettuale del nostro territorio che può e deve essere rilanciata – proseguono gli esponenti politici – Per questo saremo nuovamente in Bombardier nei prossimi giorni per manifestare la nostra vicinanza e la nostra condivisione delle iniziative di lotta”.

“Nel frattempo stiamo preparando un’interrogazione in Regione per verificare l’impegno della Liguria a difesa della fabbrica e soprattutto dei lavoratori, che verrà depositata dal consigliere Francesco Battistini il più presto possibile, augurandoci che venga sottoscritta anche da altre forze politiche – concludono – Invitiamo tutta la cittadinanza ad essere a fianco dei lavoratori e sostenere con convinzione le loro iniziative, consapevoli che sia necessario un deciso cambio di rotta della proprietà e del Governo per impedire una drammatica conclusione della vertenza con pesanti ricadute sull’occupazione del territorio savonese”.