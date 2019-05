“Cresc.i in Bike”, veleggiata a Varazze e i giochi a Finale Ligure: una superlativa domenica di eventi in provincia

Provincia. “Muoviti, muoviti”, cantava Jovanotti all’alba degli anni ’90 e a noi di IVG Eventi sembra l’invito giusto per vivere questa intensa domenica di eventi al mare o in collina. Una giornata proprio all’insegna del movimento in senso lato.

A Savona ci si muoverà in sella alle due ruote grazie alla bellissima manifestazione sportiva e solidaristica “Cresc.i in Bike”, pedalata benefica lungo tutto il territorio cittadino sempre partecipata da tantissimi amatori biker. Da Varazze parte invece la combattutissima Veleggiata Malocello, in cui gareggeranno velocissime imbarcazioni monoscafo per un doveroso omaggio al grande scopritore delle Isole Canarie.

Ad essere “in movimento” a Finale Ligure sarà invece la mente: i giochi di società e giochi di una volta saranno al centro della 24 Ore del Gioco, una “maratona” ludica e di intrattenimento che promuove queste attività come strumenti per la formazione e lo sviluppo della persona e ottime occasioni di socialità.

Borgio Verezzi mette in moto la musica. Le sette note si “muoveranno” sui pentagrammi dei coinvolgenti brani di musica spirituale che il nascente Pietra Gospel Choir eseguirà in serata a San Giuseppe. Infine in Val Bormida ci si potrà muovere tra gli stand di due deliziose manifestazioni: la quarta edizione di “Caseus Liguria” a Cairo Montenotte con il meglio della produzione lattiero casearia italiana e la Sagra della Frittella a Cengio con i famosissimi e tradizionali dolci liguri.

Domenica 19 maggio per le piazze e le vie di Savona si svolgerà la pedalata ciclistica non competitiva “Cresc.i in Bike” – 19° Memorial Daniele Restuccia, tradizionale manifestazione organizzata dall’associazione Cresc.i in collaborazione con la Città di Savona e l’ASL 2 Savonese e nell’ambito della 13esima Settimana dell’Infanzia. La bellissima iniziativa coinvolge grandi e piccini in una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà.

In piazza Sisto IV i partecipanti si ritroveranno alle ore 9 per le iscrizioni, alle ore 10 per la partenza e intorno alle ore 11:30 per l’arrivo. Ricchi premi sono in palio per il partecipante che arriva da più lontano, il gruppo più numeroso, il più estroso, il più giovane e il meno giovane.

Il ricavato della “Cresci in Bike” sarà interamente dedicato a finanziare i numerosi progetti che la onlus sostiene da vent’anni all’interno della struttura complessa Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo e che ogni anno, grazie al prezioso e generoso contributo di tutta la cittadinanza, si arricchisce di nuove idee e originali esperienze.

Varazze/Celle Ligure. Nel ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì Lanzarote e l’arcipelago delle Canarie, domenica 19 maggio dalle ore 11 la Lega Navale Italiana con il patrocinio del Comune e del Comitato Malocello Internazionale e la collaborazione di Marina di Varazze e del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze organizza la terza edizione della Veleggiata Malocello, manifestazione velica costiera di 8 miglia nautiche Varazze – Celle Ligure – Varazze.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni monoscafo a bulbo di LFT a partire da 6,50 metri in possesso della documentazione, delle dotazioni di sicurezza prescritte dalla normativa per la navigazione da diporto e regolata dalle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (Nipam – Colreg 1972).

La premiazione avrà luogo sabato 25 maggio alle ore 17 presso la sede della LNI Varazze, dove si svolgerà un rinfresco offerto dagli organizzatori a cui sono invitati gli equipaggi iscritti e partecipanti alla veleggiata.

Finale Ligure. In occasione della Giornata Mondiale del Gioco il centro per la cultura ludica 0-99 Giocare lancia una grandiosa novità: la 24 Ore del Gioco. Il programma è ricco di attività interamente dedicate al gioco e destinate a tutte le fasce d’età. È proprio questo il principio su cui si basa il servizio che la ludoteca si propone di offrire: l’incontro intergenerazionale attraverso il gioco e non solo. Il programma prevede attività ludiche, laboratori e spettacoli.

Il gioco è il motore di questa manifestazione, il valore e il senso del servizio che il centro per la cultura ludica 0-99 Giocare si propone di diffondere con professionalità, impegno, passione e dedizione. È importante che il gioco venga percepito quale strumento indispensabile nella formazione e nello sviluppo cognitivo affettivo dell’individuo, un efficace collante relazionale e sociale, spesso sottovalutato dall’opinione comune.

Promuovendo la cultura del gioco e il diritto al gioco, la ludoteca lavora ormai da anni sul territorio con un servizio gestito dal Consorzio Sociale Il Sestante e che da quest’anno si rivolge non solo a bambini e adolescenti ma anche agli anziani per un incontro intergenerazionale assolutamente innovativo. La mission della ludoteca è unire generazioni diverse e isolate attraverso il gioco e le attività laboratoriali in un luogo che sia di svago, socializzazione, integrazione ed educazione. Uno spazio per dedicarsi liberamente ad attività ludiche e creative, trovare compagni di gioco e avvalersi della competenza di personale specializzato.

Borgio Verezzi. Dopo il successo ottenuto con il primo concerto nel periodo natalizio a Pietra Ligure (a distanza di solo qualche mese dall’inizio del laboratorio), il nascente Pietra Gospel Choir si esibisce domenica 19 maggio alle ore 21 presso la Chiesa San Giuseppe con un repertorio più vasto: ben dieci brani di genere Gospel contemporaneo e traditional.

Il coro pietrese è alla sua seconda esibizione in pubblico e alla prima in trasferta e anche questa volta sarà accompagnato dai LivingGospel, coro formato da cantanti professionisti, dall’insegnante Patrizia Borlotti e dal maestro musicista e compositore Franco Muggeo.

Cairo Montenotte. Domenica 19 maggio dalle 10 alle 22 gustosi sapori invaderanno piazza della Vittoria a Cairo Montenotte grazie alla quarta edizione di “Caseus Liguria – Formaggi in festa”, rassegna delle eccellenze lattiero casearie italiane organizzata da Comune, Provincia di Savona, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Associazione Produttori Valli Bormida e Giovo.

Due giorni di festa che avranno per protagoniste le eccellenze casearie provenienti da tutta Italia e abbinate ai vini del territorio e ad una serie di birre artigianali. Saranno presenti aziende casearie di diverse regioni, consorzi di tutela delle specifiche denominazioni e formaggi di Presidi Slow Food. Accanto ai casari troveranno posto le birre artigianali, i vini selezionati tra quelli che meglio si accompagnano con i formaggi, così come miele, confetture e articoli affini all’evento.

Si alterneranno laboratori didattici e degustazioni abbinate a birre e vini dei produttori presenti. Nella Festa dei Formaggi alle 12:30 e alle 19 sarà presente un servizio ristoro realizzato in collaborazione con l’Associazione Noi per Voi con risi della Riseria Greppi e paste del Mulino Marino, condite con fondute di formaggi dei produttori presenti.

Cengio. Domenica 19 maggio dalle 14 alle 20:45 a Rocchetta si terrà la 51esima Sagra della Frittella, manifestazione nata alla fine degli anni ’60 e da sempre concomitante con la festa patronale della Madonna del Rigon, simulacro di santa Maria Ausiliatrice.

Da mezzo secolo si tramanda la ricetta che consente la preparazione dei tradizionali frisciöi, frittelle dolci di ineguagliabile prelibatezza.

La Sagra della Frittella di Rocchetta Cengio è la più longeva sagra delle frittelle della Val Bormida. La frittella dolce di Cengio è un prodotto De.Co.