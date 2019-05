Cosseria, esemplare di upupa in difficoltà soccorso dall’Enpa

Cosseria. Una bellissima upupa in difficoltà è stata soccorsa a Cosseria dai volontari della Protezione Animali savonese, che la stanno ora curando per poterla rimettere in libertà al più presto.

“Questo strano uccello, caro al poeta Eugenio Montale che lo difende in una sua famosa poesia, vive in luoghi secchi tra boschetti e frutteti e lungo strade sterrate, dove ama fare bagni di polvere; migra tra l’Africa e l’Europa e nidifica in cavità di alberi e anfratti di rocce e muri; si ciba di insetti, larve, molluschi e ragni ma è (assieme al cuculo ed alla capinera) soprattutto un insetticida naturale della temuta processionaria, di cui estrae e mangia le crisalidi dalla terra. E’ un animale protetto dalla legge sulla caccia ma è in declino in tutta l’Europa” spiegano dall’Enpa di Savona.

Altri due esemplari in difficoltà sono stati recuperati dalla Protezione Animali Savonese negli anni scorsi, a Savona tra i binari della stazione ferroviaria e sulle alture a Ranco.