Confronto IVG.it a Finale, 1.500 euro raccolti per Croce Bianca e Croce Verde: nuove apparecchiature sanitarie

Finale Ligure. La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Finale Ligure e la Pubblica Assistenza Croce Verde di Finalborgo ringraziano la redazione di IVG.it per la raccolta fondi effettuata il 2 maggio scorso in occasione del dibattito elettorale tra i candidati sindaco per le elezioni comunali 2019, che si è svolto presso i Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure.

La cifra raccolta di quasi 1.500 euro è stata divisa equamente tra le due associazioni ed è stata impiegata per l’acquisto di apparecchiature tecnico sanitarie e l’acquisto di abbigliamento congiunto, per la futura creazione della “Squadra Soccorso Finalese”.

“Questo ci permetterà di collaborare nelle assistenze sanitarie ad eventi sportivi ed altre manifestazioni, in modo unificato, sempre migliorando ed evolvendo lo scopo della nostra missione” affermano le due associazioni.

I ringraziamenti ricevuti dalle due pubbliche assistenze finalesi si uniscono a quelli ricevuti per le altre tre serate organizzate da IVG.it: in tutto sono stati raccolti oltre 5.500 euro: oltre a Finale Ligure, quasi 1.700 euro ad Albenga per la croce bianca; quasi 1.000 a Varazze per la polisportiva e infine oltre 1.400 euro per l’associazione “Sulle orme di Alessandra Chiaretta” a Pietra Ligure.

“Per la redazione di IVG.it la vittoria più bella dei confronti elettorali, Grazie ancora a tutti”.