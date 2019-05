Confronto di IVG.it, “Azione Popolare” promuove Caprioglio: “Può essere il sindaco che assicura nuove speranze”

Varazze. Alle luce del dibattito tra candidati sindaci tenutosi ieri nell’incontro organizzato da IVG.it a Varazze, “Azione Popolare” ha promosso a pieni voti il candidato sindaco Enrico Caprioglio.

“Caprioglio può essere il sindaco che assicura nuove speranze a Varazze, – ha affermato Guido Pizzorno presidente di ‘Azione Popolare’, – confermiamo con convinzione la scelta fatta di sostenere lui e Patto per Varazze nelle prossime elezioni comunali del 26 maggio”.

“Caprioglio ha mostrato un’impostazione di governo incentrata sulla volontà di restituire programmazione ed efficienza ad una città che registra in questi anni una crisi profonda: 200 abitanti in meno ogni anni, 6 milioni di PIL in meno in un anno, oltre 2000 pendolari che ogni giorno si recano altrove per lavoro, 1000 persone che pur residenti vivono altrove”.

“Emblematica la vicenda della passeggiata di levante: tutti d’accordo sulla necessità di realizzarla se non fosse che chi ne fa un punto di programma come Essere Varazze e il candidato Bozzano, si dimenticano di prevedere le necessarie opere a mare di protezione per una struttura che altrimenti sarebbe spazzata via, stabilimenti balneari compresi, al primo evento simile alla mareggiata del 29 ottobre scorso”.

“Altro argomento è stato il Piano regolatore di cui, ancora una volta, dopo 5 anni di attesa si sono perse le tracce. Siamo fermi a quello del 1978 come ha ricordato Caprioglio e nonostante le tante promesse, ancora una volta non se ne hanno notizie concrete. Varazze e sue frazioni hanno urgente necessità di una gestione manageriale e moderna per recuperare il tantissimo tempo perduto. Caprioglio è il sindaco che può dare in questo senso le opportunità di cui la Comunità varazzina ha disperatamente bisogno”, ha concluso Pizzorno.