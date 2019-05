Confronto di Confagricoltura tra candidati sindaco, Tomatis: “Momento importante”

Albenga. “Vorrei innanzitutto ringraziare Confagricoltura. È stato un momento importante nel quale si sono affrontate tematiche di grande rilievo per quello che è uno dei settori economici principali per la nostra città”.

Commenta così il candidato sindaco Riccardo Tomatis il confronto tra aspiranti alla poltrona di primo cittadino di Albenga andato in scena ieri sera ed organizzato da Confagricoltura. Tredici le domande alle quali i candidati sindaco si sono trovati a dover rispondere, la gran parte delle quali, ovviamente, inerenti il comparto agricolo della città.

“In questa occasione abbiamo potuto fare il punto su alcuni aspetti che abbiamo già affrontato nei 5 anni di amministrazione appena trascorsi ed abbiamo avuto spazio per illustrare quanto ancora è da fare”, ha proseguito Tomatis.

“In questo settore, come in altri, uno degli aspetti fondamentali è il dialogo con le associazioni di categoria aspetto che abbiamo sempre cercato di curare. Bisognerà continuare ad assumere decisioni in modo condiviso ed unitario con numerosi incontri in Comune mediante apposti tavoli verdi”.

“Per superare la crisi occorrerà puntare sull’innovazione e la coesione fra i produttori per fare sistema. La capacità degli agricoltori ingauni è sempre stata quella di ‘inventare’ nuove produzioni e metodi di coltivazione”.

“Albenga deve diventare un marchio impresso su ogni vaso che contiene i nostri prodotti, in modo che tutta l’Europa possa conoscere la città e le sue produzioni florovivaistiche. Per quanto riguarda il settore vinicolo, l’inserimento di Albenga nelle città del Vino è il riconoscimento di una produzione, se non nella quantità, ma nella qualità eccellente”, ha concluso Tomatis.