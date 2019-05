Confcommercio e sindacati firmano l’accordo sulla stagionalità nel Terziario: “Un’opportunità per nuovi posti di lavoro”

Savona. Confcommercio Imprese per l’Italia Savona e le organizzazioni sindacali hanno raggiunto un’intesa sulla stagionalità nel terziario. La firma dell’accordo è avvenuta oggi presso la sede di Confcommercio Savona.

Il testo sulla stagionalità nel terziario prevede la possibilità di assumere personale a tempo determinato per ragioni di stagionalità senza limiti numerici per tutte le attività del terziario, che applicano il Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi, ubicate nei Comuni turistici della provincia di Savona elencati nell’accordo.

“Un’intesa importante quella della stagionalità per l’economia del nostro territorio e per i lavoratori – spiega il presidente di Confcommercio Savona Vincenzo Bertino – con la firma di questo accordo, diamo risposta ad un’esigenza sentita dalle imprese locali del commercio e dei servizi, che devono poter gestire i picchi di lavoro durante l’anno senza le limitazioni previste dalle nuove normative sui contratti a termine. Grazie al confronto costruttivo attivato con i sindacati dei lavoratori sono state accolte le esigenze delle attività, consentendo di utilizzare in maniera stagionale questa opportunità”.

Cristiano Ghiglia di Filcams-Cgil, Massimiliano Scialanca di Fisascat-Cisl e Roberto Fallara di Uiltucs-Uil commentano: “Crediamo che l’accordo firmato stamane, oltre a regolamentare i contratti a tempo determinato e stagionali nel comparto savonese del terziario, possa dare concretamente una prospettiva migliore di tutele e riconoscimenti salariali alle lavoratrici e ai lavoratori del settore.”