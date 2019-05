Savona. Sembra la scena di un film, invece è successo veramente a Savona: questa mattina una banda di malviventi ha prima rubato un bobcat dotato di pala meccanica in un cantiere, in seguito si è diretta verso il distributore IP su via Romagnoli e qui ha divelto la cassaforte, non senza fatica.

I malviventi hanno agito verso le 6:00: una volta abbattuta la colonna della benzina, non sono però riusciti ad abbattere la colonna blindata contenente il denaro raccolto in questi tre giorni di esercizio e forse disturbati si sono dati alla fuga.

di 6 Galleria fotografica Assalto al distributore









Il piano era disegnato fin nei minimi particolari se non fosse che la colonna ha opposto più resistenza del previsto, visto che ha resistito ai colpi della ruspa e poi all’assalto con un furgone, anch’esso rubato.

Impossibilitati a proseguire il colpo i due si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.