Cofferati e Pastorino incontrano i lavoratori di Bombardier, Piaggio e Laer H: presentazione dei candidati alle europee

Domani, mercoledì 15 maggio, alle ore 18.00, a Finale Ligure (Sala Gallesio in Via Pertica 29) l’europarlamentare Sergio Cofferati e l’Onorevole Luca Pastorino si confronteranno con le RSU Piaggio e Laer-H in un dibattito pubblico dove emergeranno le ultime novità sulle due crisi occupazionali che attraversano realtà industriali molto importanti per la Liguria e l’Italia.

Prima dell’incontro verranno presentati i due candidati per le Europee 2019 con la lista “La Sinistra”.

In campo Maria Gabriella Branca, avvocato civilista specializzata in diritto del lavoro e societario, e Massimo Amato docente di storia economica all’Università Bocconi, che incontreranno anche i lavoratori di Bombardier.

Il primo appuntamento sarà proprio a Vado Ligure, alle ore 16,00. Seguirà un incontro alle ore 17 con i cittadini in piazza Cavour insieme alla lista “Memoria e futuro” che si presenta alle elezioni amministrative di Vado Ligure con Franca Guelfi candidata Sindaco.

La giornata si chiuderà a Savona, dove alle ore 21 presso la Sala Rossa del Comune di Savona si terrà l’iniziativa “La sinistra in Europa”.

“Il tema del lavoro e della occupazione è uno dei temi più rilevanti della lista, che propone la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a 32 ore settimanali a parità di salario, modificando la direttiva europea sulle condizioni e gli orari di lavoro, che definisce gli standard minimi da rispettare per tutti gli stati membri. Il che significa anche rimettere in discussione le controriforme pensionistiche che ovunque in Europa hanno aumentato l’età della pensione”.

“E’ necessario definire un salario minimo orario a livello europeo, con l’armonizzazione dei contributi, che contrasti i processi di dumping sociale.

La nostra lista propone inoltre l’introduzione di una “scala mobile” europea, cioè un sistema di indicizzazione automatica dei salari in tutta Europa.

Il lavoro a tempo determinato e altre forme di contratti atipici devono essere l’eccezione e non la regola, mentre il contratto di lavoro europeo deve essere quello a tempo indeterminato, che garantisca tutti i diritti minimi, da quello alla malattia, alla maternità, alle ferie, al riposo settimanale.

Una giornata interamente dedicata alle tematiche del lavoro”.