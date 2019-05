Cisano sul Neva, Morchio: “Pronto a lavorare ancora per il paese”

Cisano sul Neva. “La voglia di continuare a lavorare per Cisano è tanta anche perché c’ero, ci sono e ci sarò”. Lo dice Agostino Morchio, consigliere comunale di Cisano+.

“La nomina degli assessori dell’amministrazione Niero mi offre lo spunto per alcune personali riflessioni. Augurando al sindaco e alla sua giunta buon lavoro, ringrazio tutte le amiche e gli amici che hanno creduto in me testimoniandomi fiducia esprimendo al sottoscritto la loro preferenza sulla scheda elettorale anche se purtroppo non è bastato per vincere le elezioni”.

“A livello personale non posso che dirmi soddisfatto perché oltre 100 persone mi hanno votato e questo per me rappresenta una grande responsabilità. Sono a disposizione e pronto a riprendere il mio ruolo in opposizione portando avanti la mia idea di politica: fra la gente e sul territorio facendomi portavoce in Comune delle problematiche e delle proposte come negli anni precedenti. Farò lo stesso con le idee e le innovazioni che avrei voluto attuare nel programma di Cisano+ sperando che vengano prese in considerazione. La mia sarà una opposizione costruttiva e seria”.

“Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio candidati nella lista Cisano+ per aver condiviso con me questo percorso ma in primis il mio candidato sindaco Maurizio Penna, una persona che può dare tanto al paese”, conclude Morchio.