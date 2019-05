Cinzia Vaianella nella squadra di Luigi De Vincenzi: “Entusiamo e competenza per il futuro di Pietra Ligure”

Pietra Ligure. Maria Cinzia Vaianella, agente immobiliare da vent’anni, in campo con la lista “Pietra Sempre” a sostegno di Luigi De Vincenzi per le prossime elezioni comunali pietresi.

“Vivo e lavoro a Pietra Ligure da sempre. Il contatto umano per me è fondamentale. Dal confronto quotidiano nascono le soluzioni per nuove e vecchie problematiche. Con un timido “sì!” ho deciso di unirmi alla squadra di Luigi De Vincenzi e l’entusiasmo è cresciuto ad ogni incontro” afferma.

“Definire il programma è stato il naturale processo delle nostre riunioni, frutto dell’esperienza di ogni membro della lista”.

“Credo che Luigi sia la persona giusta per dirigere la Pietra Ligure del futuro e sono orgogliosa di far parte integrante del suo progetto. Mi impegnerò per il raggiungimento degli obiettivi proposti con la grinta e la determinazione che mi rappresentano da sempre” conclude Cinzia Vaianella.