Ciangherotti all’attacco: “Tomatis nasconde simbolo Pd ma espone l’On. Vazio?”

Albenga. “A poco più di una settimana dal voto che, mi auguro, porterà Albenga ad una rinascita grazie al centrodestra, con AlbengaVince per Gero Calleri sindaco in prima linea, vorrei condividere con gli albenganesi chiamati alle urne un dubbio che mi frulla in testa da quando sono state presentate le liste in appoggio dei quattro candidati alla carica di sindaco. Perchè il Pd, così sicuro con il nuovo segretario Zingaretti, non ha messo il suo simbolo su una delle liste che appoggia Tomatis sindaco?”.

Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e assessore provinciale.

“È un vuoto che pesa, direi, anche perchè Albenga ha dato i natali a un importante esponente del Pd renziano, quel Franco Vazio, parlamentare assente per quel che riguarda il suo territorio di elezione, che pur al secondo mandato in Parlamento, ancora nulla ha fatto di concreto per il nostro territorio. A Riccardo Tomatis ha dato una pacca sulla spalla, e per questo esprimo a Tomatis la mia solidarietà, è per lui un viatico negativo, politicamente, lo sanno tutti, Vazio porta male, lo ha sperimentato sulla sua pelle nelle elezioni del 2001, lo ha rivissuto alle ultime elezioni per la segreteria del Pd ad Albenga, dove il suo candidato è stato sonoramente bocciato. È arrivato in Parlamento nell’indifferenza generale, e per Albenga ha fatto veramente poco, se non contribuire a chiudere il Tribunale. L’onorevole Franco Vazio conta così poco, nel centro sinistra ingauno? O si vergogna così tanto del suo partito da non presentare il simbolo nemmeno sulla lista di suo cugino, il sindaco uscente Giorgio Cangiano?” conclude Cinagherotti.