Ciangherotti (AlbengaVince): “Ispezione Asl 2 al nido, serie criticità da risolvere”

Albenga. “Ho appreso della notizia relativa all’ispezione a sorpresa dell’Asl 2 ai locali dell’asilo nido comunale ‘Di Ferro’ di Albenga. Da quanto risulterebbe dal sopralluogo, la struttura di Via Torino avrebbe presentato alcune criticità da affrontare e risolvere quanto prima: si parla di infiltrazioni dal solaio e servizi igienici non più a norma, con rischio di inagibilità se, entro il prossimo settembre, non verranno ripristinati con manutenzione straordinaria”.

Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, capogruppo Fi in consiglio comunale, assessore provinciale, capolista lista Albenga Vince a sostegno di Gerolamo Calleri Sindaco.

“Spiace che l’amministrazione uscente e il vice sindaco, ormai affetti da ‘annuncate’ elettorale a dispetto delle proprie carenze amministrative, non abbiano speso neppure una parola per questa situazione che riguarda locali in cui vanno tutti i giorni bambini di Albenga”.

“Serve che la prossima amministrazione si prenda carico di questa situazione e affronti le criticità con concretezza e rapidità: proprio come non è stato fatto in questi ultimi cinque anni” conclude.