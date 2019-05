Ceriale. “Dopo una lunga procedura amministrativa siamo finalmente arrivati al traguardo: questa settimana inizieranno i lavori per la nuova struttura (spogliatoi e locali igienici) a servizio dell’impianto sportivo polivalente in via Rivoire”. L’annuncio arriva dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Cerile Luigi Giordano.

Il progetto, che è stato inserito nel piano delle opere pubbliche varate dall’amministrazione comunale, prevede la realizzazione di un edificio da adibire a spogliatoio e nuovi locali per i servizi igienici dell’impianto sportivo. La struttura avrà una pianta rettangolare, con un ingombro di circa 74 metri e uno sviluppo in altezza di un piano. La struttura sorgerà ad ovest della tensostruttura esistente.

I lavori per la nuova struttura saranno realizzati in totale indipendenza rispetto alle attività che si svolgono all’interno della tensostruttura. Il costo totale sarà di 175.000 euro, di cui 75.000 euro di finanziamento regionale, il resto messo a bilancio dal Comune.

Saranno inoltre posizionati due pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, orientati a sud, e sarà presente un sistema di protezione collettiva per i lavori in quota denominata “linee-vita”.

“Il risparmio energetico è una delle priorità di questo mandato amministrativo, basta vedere tutti gli interventi sull’illuminazione pubblica in diverse strade cittadine, con le lampade a led, l’impianto fotovoltaico delle scuole cerialesi, oltre all’efficientamento termico del palazzo comunale. Tutto questo con enorme risparmio per il Comune e di conseguenza per i cittadini cerialesi” conclude il vice sindaco e assessore Luigi Giordano.