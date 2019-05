Ceriale ottiene la Bandiera Blu 2019, spiagge “no limits” per i disabili

Ceriale. Per il quarto anno consecutivo Ceriale si aggiudica la Bandiera Blu, l’importante vessillo per la qualità delle spiagge, delle acque di balneazione e di tutti i servizi offerti dai lidi privati e comunali del litorale cerialese.

Alla cerimonia di consegna avvenuta questa mattina a Roma, presso la Sala Convegni del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, era presente l’assessore all’ambiente Eugenio Maineri, che ha ritirato la Bandiera Blu 2019 per l’amministrazione comunale. “Grande soddisfazione per il nostro Comune e per i nostri operatori turistici, siamo ancora una volta orgogliosi di questo riconoscimento”.

“In questo mandato amministrativo agiremo per implementare ancora di più i requisiti necessari per ottenere la Bandiera Blu, indispensabili per una località turistica come la nostra. Sono stati premiati i nostri interventi per l’accesso alle spiagge dei disabili, con più parcheggi per i diversamente abili sul lungomare, ad esempio, e i nuovi servizi sensoriali”.

L’assessore all’ambiente Eugenio Maineri ha rivolto un particolare ringraziamento “all’ufficio ambiente, alla referente rag. Giovanna Plicato, al precedente funzionario dott. Ivan Suardi ed all’attuale dirigente geom. Corrado Scrivanti; a tutto il personale dell’area; alla ditta incaricata al servizio di nettezza urbana; ai cittadini, ai turisti, ai comitati, ai plessi scolastici, agli operatori economici, all’associazione bagni marini di Ceriale ed a tutti gli stabilimenti balneari”.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti. Istituito nel 1987 dall’organizzazione non governativa e no profit Fee (Foundation for Environmental Education), il programma “Bandiera Blu” è condotto in 76 nazioni in tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere nei Comuni costieri e lacustri una gestione sostenibile del territorio prestando particolare cura per l’ambiente.

La cerimonia di consegna avverrà in piazza Eroi della Resistenza, il prossimo sabato 1 giugno. “Sarà un momento di festa che darà il via alla stagione estiva cerialese che speriamo possa portare ancora più visitatori e turisti rispetto agli anni scorsi” conclude l’assessore Maineri.