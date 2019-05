Ceriale. E’ di un arresto e sei denunce il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Ceriale, supportati dalla Sezione Radiomobile di Albenga e dall’elicottero del 15° NEC di Villanova d’Albenga, che all’alba di ieri hanno passato al setaccio l’Area T1.

All’interno dell’immenso stabile abbandonato, che è stato controllato palmo a palmo anche con l’aiuto dei cinofili, sono stati sopresi 7 cittadini marocchini irregolari che dormivano su giacigli di fortuna ed in mezzo alla sporcizia. Uno di loro, N.D. di 33 anni a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina. E’ stato arrestato ed oggi comparirà davanti al giudice per il rito direttissimo.

Foto 3 di 6











Gli altri sei sono stati accompagnati in Questura per i provvedimenti di espulsione e saranno denunciati per invasione di edifici. Parallelamente sarà inviata una comunicazione al Comune e al proprietario delle aree affinché provvedano alla chiusura dei varchi e alla messa in sicurezza.

I controlli delle aree abbandonate e degli stabili in disuso sono una priorità per i Carabinieri della Compagnia di Albenga che periodicamente svolgono servizi di ispezione degli stabili per evitare che diventino luoghi di rifugio di sbandati e spacciatori.