Ceriale. Allarme incendio nella nella residenza protetta di via Magnone, a Ceriale. A lanciarlo sono stati gli ospiti e i lavoratori della struttura, intorno alle 14.

A prendere fuoco, per cause in via di accertamento, pare essere stato un materasso. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Albenga (una prima partenza e poi un “rincalzo” con autoscala). Le fiamme sono state domate in breve tempo e ora sono in corso le operazioni di bonifica.

Secondo quanto accertato, le fiamme sarebbero divampate in una stanza posta al secondo piano. Le fiamme non hanno causato nessun ferito, ma solo due lievi intossicazioni di un’infermiera ed un addetto della struttura per via del denso fumo: per fortuna non c’è stato bisogno di trasferire i due all’ospedale.

Il vice sindaco Luigi Giordano e l’ispettore capo della polizia locale Massimo Sanguineti si sono recati sul luogo per accertare in prima persona l’accaduto.

Ancora in corso di accertamento la cause esatte del rogo.