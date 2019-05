Ceriale, il giocoliere Stefan Oz a “I soliti ignoti” su Rai1

Ceriale. E’ stato “tradito” dall’accoppiata bombetta-farfallino che indossava in studio Stefano Zecchino, il 34enne artista di strada cerialese apparso nella puntata della trasmissione “I soliti ignoti” andata in onda ieri sera su Rai1.

Stefano Zecchino, in arte Stefan Oz, è un “artista di strada” specializzato nella giocoleria e nella manipolazione delle sfere (in gergo “contact juggling”) e dei “buugeng”, bastoni ricurvi e corredati di luci di diverse colorazioni che adeguatamente manovrati creano affascinanti coreografie luminose.

Ieri sera Stefan Oz si è presentato al pubblico con una inequivocabile “divisa” da artista di strada composta da pantaloni morbidi, maglia aderente (entrambi rigorosamente neri) e bombetta e farfallino rosso a pois bianchi.

Paolo, il concorrente a cui spettava l’arduo compito di abbinare ogni professione con il giusto “ignoto”, non ha avuto particolari difficoltà a depennare dall’elenco delle possibilità i mestieri meno calzanti rispetto all’aspetto di Stefano. Non avendo l’aria di una persona che “spiega i software” o “ha una cornetteria” o “imbottiglia Barolo” o “ha una fioreria” o “ha giocato nei ‘Berretti’ dell’Inter” o ancora “realizza video rilassanti”, non restava altro che considerarlo un “giocoliere con i buugeng”.

La risposta, ovviamente, si è rivelata esatta e così il concorrente ha messo in tasca 5 mila euro. Evitiamo di dire se abbia vinto o meno il montepremi totale per non “spoilerare” troppo, nel caso qualcuno voglia vedere la puntata (disponibile online).

Essere stato smascherato ha permesso a Stefano Zecchino di dare prova della propria abilità con i buugeng davanti al pubblico in studio e a quello a casa, strappando l’applauso ed i complimenti del conduttore Amadeus.

Non è la prima volta che Stefan Oz è protagonista di un programma televisivo: a marzo 2017 era stato ospite di una puntata di “Italia’s got talent” in onda su Sky e Tv8.