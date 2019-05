Celle Ligure, il nuovo sindaco è Caterina Mordeglia: Zunino battuto di 270 voti

Celle Ligure. E’ Caterina Mordeglia, vicesindaco uscente, il nuovo primo cittadino di Varazze. La ex vice di Renato Zunino, con la sua lista “Aria nuova”, ha battuto il rivale Remo Zunino e la sua “Uniti per Celle” nonostante quest’ultimo fosse stato indicato dall’amministrazione uscente come candidato di riferimento.

Mordeglia si è aggiudicata il 56% dei voti, a fronte del 44% dello sfidante: un divario di circa 270 voti che le ha consegnato la poltrona di sindaco.

“La felicità è immensa – è il commento che arriva dalla lista – Iniziamo con il ringraziare tutti i nostri sostenitori, gli elettori che ci hanno votato e tutti i cittadini di Celle. Un grazie al nostro nuovo sindaco Caterina Mordeglia per aver dimostrato fin da subito determinazione e amore per questo progetto. Salutiamo i candidati della lista civica Uniti per Celle e li invitiamo a collaborare con noi per il bene del nostro paese. Da domani saremo in campo per realizzare il programma elettorale. Ringraziamo ancora tutti per la fiducia accordata”.

La lista è composta da Carlo Barindelli, Gabriele Tassone, Rossana Mordeglia, Giorgio Siri, Roberto Piombo, Stefania Sebberu Ferro, Giovanni Siri, Maria Paola Testa e Giancarlo Tacchino.