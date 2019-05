Cea: pubblicato l’avviso per attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata

Regione. È stato approvato con delibera di giunta regionale l’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse, rivolto ai Cea del Sistema Regionale di Educazione Ambientale, per la realizzazione di attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata per la costruzione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

“Le risorse complessivamente disponibili – spiega il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza – ammontano a 180 mila euro, che verranno equamente divisi tra i Cea/Cea capofila per i 12 ambiti territoriali, cui si aggiungono 2.000 euro destinati a finanziare l’attività di coordinamento della comunicazione attraverso web e social media”.

“Sono ammesse a finanziamento da parte della Regione le seguenti tipologie di attività: organizzazione di eventi di sensibilizzazione/informazione al pubblico; coinvolgimento delle istituzioni locali dell’ambito territoriale di riferimento; coinvolgimento dei portatori di interesse; organizzazione di tavoli facilitati di lavoro e di co-progettazione; comunicazione, anche tramite social media”.

I soggetti proponenti dovranno presentare formale manifestazione di interesse per l’attribuzione delle risorse, corredata dalla proposta di intervento, redatta secondo il modello predisposto dalla giunta regionale, tramite l’invio esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata via.certificata@cert.regione.liguria.it non oltre il termine del 31 maggio 2019.

L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.ambienteinliguria.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, informando gli enti titolari dei Cea del Sistema Regionale.