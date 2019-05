Castelvecchio, Marino Milani al terzo mandato per 7 voti

Castelvecchio di Rocca Barbena. Terzo mandato per Marino Milani, sindaco uscente di Castelvecchio di Rocca Barbena, che è stato rinconfermato alla guida del paese.

Minimo lo scarto con lo sfidante Gianpaolo Badino con la lista “A voi la scelta”: il primo cittadino uscente ha ottenuto infatti 56 voti (53,33 %) contro i 49 (46,67%) dell’avversrio.

Milani ha già in mente quali siano gli interventi da mettere in atto nei prossimi cinque anni di lavoro: “Abbiamo presentato un bel progetto da 450 mila euro per la riqualificazione del centro storico, con il rifacimento della pavimentazione del capoluogo e della strada secondaria di accesso al borgo (dove verranno effettuati lavori per la regimentazione delle acque e la sistemazione delle strutture in muratura in corrispondenza di alcune piccole frane)”.

Tanti progetti da portare avanti, ma la “svolta” più importante dovrà arrivare in ambito turistico: “Siamo uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’ e abbiamo Bandiera Arancione, perciò è necessario puntare su questo. Attualmente in paese ci sono due ristoranti: è necessario promuovere l’apertura di qualche nuovo locale od esercizio commerciale: ristoranti, affittacamere o agriturismi. In questo senso, si sta muovendo qualcosa sia nella frazione”.