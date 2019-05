Casanova Lerrone 2019, Marino Beneccio eletto sindaco

Casanova Lerrone. In corsa la sola lista “Uniti per Crescere” che sostiene Marino Beneccio, eletto sindaco di Casanova Lerrone in queste elezioni comunali nella località dell’entroterra albenganese. Alle 19 avevano votato il 54.70% degli aventi diritto ovvero 326 votanti abbastanza per superare ampiamente il quorum di legge.

E’ stato raggiunto il 50%+1 degli aventi diritto al voto, convalidando la nomina a primo cittadino di Marino Beneccio. Per lui inizia formalmente il mandato amministrativo. Nello speciale elettorale si può vedere il dato dell’affluenza e il dettaglio dello spoglio domani, 27 maggio, a partire dalle 14.

La lista: Giovanni Barbera, Giovanni Luigi Barbera, Diego Comparato, Daniela Fata, Giovanni Guido, Gilberto Pedronetto, Oscar Mario Rocca, Danilo Rolando, Christian Rosso, Andrea Antonio Verna.