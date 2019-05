Albissola Marina. Ieri è stata una giornata importante per Casa-Museo Jorn, la villa-laboratorio posta sulla collina del quartiere dei Bruciati. Sono stati festeggiati i primi 5 anni di vita del museo, con una ricca rassegna di eventi, che si sono consumati nella giornata del 3 maggio, ma che sono cominciati effettivamente il 1° di questo mese e termineranno il 5 maggio.

Nella mattinata, la casa-museo ha ospitato un set fotografico di Pistacchio Imago Lab, che ha permesso anche a semplici curiosi di partecipare al backstage e ad assistere al vero e proprio servizio fotografico, con modelli che hanno indossato abiti da cerimonia, a tema ceramico.

Durante il pomeriggio, invece, è stata organizzata una camminata alla riscoperta dei luoghi e delle abitudini di Asger Jorn, l’artista danese, che si è letteralmente innamorato di Albissola Marina e ha deciso di costruire parte della sua vita in questa lingua di terra tra mare, natura e arte. L’esperienza è stata accompagnata da una guida, che ha permesso al pubblico di immergersi nella storia artistica di Albissola, di avere accesso esclusivo ai laboratori dei più famosi ceramisti della città e di ascoltare anche testimonianze dirette.

La sera poi, alle 18, presso la casa-museo, il sindaco Gianluca Nasuti e la vicesindaco Nicoletta Negro hanno festeggiato l’anniversario del sito artistico e presentato un progetto che ha portato Albissola e Casa-Museo Jorn a far parte di Città della Ceramica, la guida Touring Club, che raccoglie i paesi ceramici più illustri d’Italia.

In occasione, la vicesindaco Negro commenta: “Lo ritengo personalmente un grande risultato, ma che è solo una piccola tappa, di un cammino, che vede le tante Amministrazioni AiCC coinvolte, dal nord al sud del Paese e di tutte le appartenenze politiche”.

Per concludere i festeggiamenti, durante la serata, il pubblico ha potuto vedere un documentario in lingua originale sotto-intitolato, per scoprire qualcosa di più su Asger Jorn e poter rivedere con gli occhi dell’artista Albissola.