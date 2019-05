Carcare, liceo Calasanzio: la borsa di studio dell’Anpi va a Michela Verdesio

Carcare. E’ Michela Verdesio la studentessa del liceo Calasanzio risultata vincitrice della borsa di studio dal valore di 300 euro messa in palio dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione “Florindo Mario Ferraro” di Carcare.

L’elaborato di Michela è stato giudicato come il migliore tra quelli consegnati nei termini corretti. Il concorso, riservato ai ragazzi che frequentano il quarto e quinto anno, prendeva in considerazione elaborati individuali o di gruppo in varie forme, riferiti all’argomento proposto: “Resistenza, repubblica, Costituzione. Memoria, scelte e iniziative democratiche per la Pace e la Giustizia sociale nell’attuale contesto politico”. Un argomento certamente impegnativo per i partecipanti, che potevano proporsi con ricerche storiche, saggi brevi, relazioni, articoli, testi poetici, racconti.

I lavori sono stati valutati come “estremamente interessanti” dalla commissione giudicante composta da due docenti esterni al Liceo Calasanzio, due rappresentanti dell’associazione ANPI. Questi quattro elementi hanno nominato a Presidente di Commissione un professore di chiara fama ed esperto nella materia trattata.

Un’altra borsa di studio, dal valore di 200 euro, è stata invece consegnata al secondo elaborato in graduatoria. A beneficiarne è stata Silvia Parodi, mentre al terzo posto si sono posizionati due partecipanti con lo stesso punteggio: Marta Grenno e Sasha De Santis.