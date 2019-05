Carcare, affondo del gruppo consiliare Lorenzi Sindaco: “Regaleremo a De Vecchi un manuale per fare il sindaco”

Carcare. Non si placa la polemica relativa al Bilancio a Carcare, che ha dato vita ad un accesso scontro tra i membri del gruppo consiliare “Lorenzi Sindaco” e il sindaco Christian De Vecchi. Dopo l’affondo del gruppo, e la risposta del primo cittadino, è arrivata anche la controreplica.

“Abbiamo provato a leggere quanto scritto dal sindaco De Vecchi, – hanno dichiarato dal gruppo “Lorenzi Sindaco”, – ma confessiamo di essere arrivati a metà, poi lo sconforto ed una certa noia per la ripetitività e l’inconsistenza dei suoi evanescenti discorsi ci hanno fatto desistere consci di riuscire facilmente ad impiegare molto meglio il nostro tempo”.

“Il sindaco se ne avesse capacità di apprendimento dovrebbe fare un corso accelerato per imparare ad esercitare questo delicato “mestiere” o quanto meno informarsi sul ‘Manuale del buon sindaco’ che indica anche le modalità della buona educazione, dei diritti e dei doveri che quella carica comporta”.

“Ma, bando alle inconcludenti ciance, il sindaco chiarisca anche ai suoi consiglieri, a quelli di opposizione e soprattutto ai cittadini, come sono stati spesi i loro denari, perché è a questa domanda che non risponde. Gli sono state fatte domande chiare e precise alle quali deve risposte altrettanto chiare, trasparenti e leggibili. Si consideri inoltre che nella distribuzione degli assessorati ha tenuto per se anche la delega al Bilancio il che lo rende doppiamente responsabile delle risposte che non ha voluto o non è stato in grado di dare in Consiglio”.

“Purtroppo le capacità se non ce l’hai nessuno può dartele e quindi già sappiamo che questo nostro appello rimarrà inascoltato, come tutti gli altri. Sindaco, non getti la palla in tribuna, i carcaresi esigono risposte e non strumentali polemiche ne’ le sue quotidiane autocelebrazioni”, hanno concluso.