Quiliano. Domenica scorsa il Centro Cinofilo Four Dogs di via Tecci, a Quiliano, ha ospitato ed organizzato una gara di Rally-Obedience FISC (Federazione Italiana Sport Cinofili) valida per il Campionato Nazionale ed il Campionato Regionale Nordovest. Un evento che, nonostante il meteo poco clemente della giornata, ha visto la partecipazione di trenta binomi con cani di ogni razza, taglia ed età: Border Collie, Corgie, Pastore Tedesco, Cavalier King, Jack Russel, Yorkshire, Weimaraner, Golden Retriever, Labrador, Setter Inglese, Pastore Belga Malinois e alcuni meticci.

La Rally-Obedience, nata negli Stati Uniti nel 2000, è una disciplina sportiva adatta a tutti i cani e a tutti i conduttori. Prevede che il binomio cane-uomo compia un percorso lungo il quale devono essere eseguiti esercizi indicati da cartelli disposti lungo il tragitto, tutto sotto gli occhi di un giudice che valuta la correttezza delle prove eseguite.

In gara c’erano anche due bimbe di 10 anni (Marta e Camilla), che insieme a Veronica, 17 anni, hanno occupato tre posti su cinque di quelli premiati nella loro categoria. Alla manifestazione hanno partecipato anche cuccioloni, come Bee di un anno, oltre a cani con un trascorso particolare come: Burton, 7 anni, Border Collie plurimorsicatore; Aiko, 13 anni, Pastore Tedesco adottato 7 mesi fa dal canile; Peggy, 2 anni, meticcetta adottata dal canile in tenera età e paurosa verso le persone; Daphne, 4 anni, border collie sordo.

“E’ la dimostrazione che la disciplina può essere utile ad affrontare e superare situazione di partenza anche difficili, oppure a permettere a cani in giovane età di dilettarsi in discipline sportive senza compromettere la crescita fisica” spiega Massimo Giribone del Centro Cinofilo Four Dogs.

A giudicare la gara di domenica è stata Valentina Gionco, che è anche Responsabile Regionale FISC Rally-O NordOvest, che ha messo in luce tutta la sua competenza nel gestire al meglio la competizione strutturando percorsi con difficoltà alte che, però, hanno tenuto conto anche delle esigenze dei cani, soprattutto riguardo alle condizioni meteo. Un’attenzione che è stata molto apprezzata da tutti i partecipanti.

“La Rally-O permette di lavorare l’educazione di base (e anche quella avanzata) divertendosi, alleggerendo il lavoro di gestione quotidiana, permettendo uno sfogo educativo del cane, in qualsiasi momento e in qualsiasi posto della giornata: basti pensare che la categoria di debutto L1A è affrontata col cane a guinzaglio, come ci si ritrova nella vita di tutti i giorni a passeggiare col proprio cane. Inoltre le regole di gara e i criteri di giudizio della disciplina incoraggiano i rinforzi positivi durante un percorso e vietano l’uso di correzioni fisiche o verbali. La collaborazione sul percorso di Rally-O è più importante della precisione nel compiere i vari esercizi. L’obiettivo, sia per il cane sia per il suo conduttore, è che il tempo passato nel Ring di gara sia piacevole” spiegano dal Centro Cinofilo Four Dogs dove è possibile avvicinarsi a questa disciplina con il supporto di istruttori certificati.

Di seguito l’elenco dei premiati delle varie categorie:

L1A

1° Classificata: Micono Veronica con Bee;

2° Classificata: Dellepiane Valeria con ShuShu;

3° Classificata: Dellepiane Valeria con Burton;

4° Classificata: Albani Marta con Peggy;

5° Classificata: Pola Camilla con Moss;

L2A

1° Classificata: Dolder Johanna con Gas;

2° Classificato: Elia Emilio con Pepper;

3° Classificato: Albertelli Maria Carla con Una Vita Fa;

L3A

1° Classificato: Sepielli Sergio con Sir Nicholas;

2° Classificato: Elia Giorgia con Max;

3° Classificato: Baudissone Marta con Sally;

Combinata

1° Classicata: Salurso Rossana con J-Lo;

2° Classificata: Condio Martina con Luna;

3° Classificato: Micono Andrea con Asia;