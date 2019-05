Pallare. Nella serata di lunedì 29 aprile, a Pallare, si è svolto il quadrangolare per l’accesso alle semifinali del girone di Promozione del campionato Uisp Amatori Val Bormida di calcio a 5.

Serata caratterizzata da un forte equilibrio tra le formazioni in campo. Infatti, al termine, due squadre hanno concluso a pari punti, Beverly Inps e New Team. Quest’ultima, solamente tramite la differenza reti, ha conquistato la vittoria finale e con essa il pass per le semifinali.

Beverly Inps per tutta la manifestazione ha mostrato un buon calcio e sicuramente il prossimo anno, magari con un paio di innesti nei punti nevralgici, potrà ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle zone alte della classifica.

Desperados e Trench Italia in questa stagione, oltre a dimostrare un forte impegno ed attaccamento alla maglia, hanno dato lustro al torneo in fatto di fair play e serietà. Giocatori ma soprattutto persone che rendono piacevole praticare sport collettivi.

La New Team, squadra rivelazione del torneo, ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e a questo punto potrà legittimamente puntare alla vittoria finale.

Di seguito i tabellini.

F.C. Beverly Inps – Trench Italia F.C. 6-2

F.C. Beverly Inps: Canepa, Marrella, Giunta, S. Vacca, D. Vacca, Revelli, Panelli

Trench Italia F.C.: Massari, Venturino, Ciappellano, Coccorullo, A. Kuka, E. Kuka, Lamaud

Reti F.C. Beverly Inps: Panelli (3), Revelli (1), S. Vacca (1), Giunta

Reti Trench Italia F.C.: E. Kuka (2)

Desperados – New Team 2-3

Desperados: Baccino, Bergero, Garbero, Siri, Delpino, Verardo, Cera, Brero

New Team: Ghiso, Faustin, Negro, Diana, Kahlerras, Valenti, Martinez, Paloci, Parisi

Reti Desperados: Cera (1), Delpino (1)

Reti New Team: Valenti (2), Paloci (1)

Trench Italia F.C. – Desperados 2-8

Trench Italia F.C.: Massari, Venturino, Ciappellano, Coccorullo, A. Kuka, E. Kuka, Lamaud

Desperados: Baccino, Bergero, Garbero, Siri, Delpino, Verardo, Cera, Brero

Reti Trench Italia F.C: A. Kuka (1), E. Kuka (1)

Reti Desperados: Garbero (3), Brero (2), Cera (1), Delpino (1) aut. E. Kuka (1)

New Team – F.C. Beverly Inps 3-3 (4-5 d.c.r.)

New Team: Ghiso, Faustin, Negro, Diana, Kahlerras, Valenti, Martinez, Paloci, Parisi

F.C. Beverly Inps: Canepa, Marrella, Giunta, S. Vacca, D. Vacca, Revelli, Panelli

Reti New Team: Kahlerras (1), Martinez (1), Negro (1)

Reti F.C. Beverly Inps: Panelli (3)

New Team – Trench Italia F.C. 5-0

New Team: Ghiso, Faustin, Negro, Diana, Kahlerras, Valenti, Martinez, Paloci, Parisi

Trench Italia F.C.: Massari, Venturino, Ciappellano, Coccorullo, A. Kuka, E. Kuka, Lamaud

Reti New Team: Faustin (2), Paloci (2), Negro (1)

F.C. Beverly Inps – Desperados 1-1 (4-3 d.c.r.)

F.C. Beverly Inps: Canepa, Marrella, Giunta, S. Vacca, D. Vacca, Revelli, Panelli

Desperados: Baccino, Bergero, Garbero, Siri, Delpino, Verardo, Cera, Brero

Reti F.C. Beverly Inps: Revelli (1)

Reti Desperados: Brero (2)

La New Team, vincitrice del quadrangolare e semifinalista del girone Promozione

Trench Italia F.C.

Valenti (New Team

Vacca (Beverly Inps)

Negro (Beverly Inps)

Festeggiamenti per la New Team