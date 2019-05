Campagna contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, Assonautica alla Scuola Colombo di Savona

Savona. La campagna di Assonautica contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta a terra, grazie ai social ed al passa-parola, comincia a raggiungere degli obiettivi importanti. “Trovare l’appoggio e la collaborazione dei bambini per cercare, attraverso di loro, di sensibilizzare gli adulti è sicuramente uno di questi obiettivi – spiegano da Assonautica – Per questo il 14 maggio, come Gruppo Arti Marinare di Assonautica, siamo stati ospitati per due ore dalla Scuola Primaria ‘Cristoforo Colombo”’ di Savona per parlare di Ecologia, in seguito alla richiesta dell’insegnante Patrizia Morabito”.

“Erano presenti circa cinquanta bambini della prima classe, che si sono dimostrati molto sensibili al problema – raccontano – Hanno guardato con attenzione il video con il quale Assonautica ha dato inizio, lo scorso 11 aprile (giornata nazionale del Mare), alla campagna ‘Non buttare mozziconi a terra – il mare ti ringrazia’. Un insieme di immagini esplicite sulla situazione della nostra città, un passo indietro con ‘Cicche in bottiglia’, la campagna di sensibilizzazione dello scorso anno e poi la presa di coscienza che non è possibile risolvere il problema raccogliendole se i fumatori continuano a buttarle. Devono smettere ed iniziare ad usare il portacenere tascabile”.

“Attraverso una breve lettura abbiamo spiegato che per quasi tutti i fumatori è ‘naturale’ buttare i mozziconi a terra, lo hanno sempre fatto – proseguono da Assonautica – Bisogna trovare argomenti che riescano a convincerli ad abbandonare la loro cattiva abitudine ed i bambini, con la loro sensibilità, possono riuscirci. Una copia di ciò che è stato letto in classe è stato consegnato ad ogni alunno per portarlo a casa e farlo leggere ai ‘grandi’. Oltre al problema dei mozziconi abbiamo affrontato il problema generale dell’inquinamento del mare, con video e proiezioni di foto. Gli alunni sono stati molto impressionati soprattutto dalle immagini di animali morti o gravemente feriti a causa della plastica e degli altri rifiuti”.

“Dopo tanti argomenti impegnativi abbiamo concluso con le immagini dei pesci dei nostri mari (acciughe, dentice, barracuda, lampuga, pesce luna e tanti altri) stuzzicando la loro curiosità e rispondendo alle loro domande. Ringraziamo la maestra Patrizia Morabito per averci invitato, perché i bambini sono la nostra speranza. Non si è mai troppo piccoli e neppure troppo grandi per fare di questo mondo un mondo migliore: questa affermazione molto significativa era contenuta in uno dei video che abbiamo proiettato in aula” concludono.