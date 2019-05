Calizzano, viene colpito alla testa da un ramo mentre lavora e finisce in ospedale

Calizzano. Brutta disavventura per un uomo di Calizzano. Stava eseguendo alcuni lavori quando, per cause ancora da accertare, un grosso ramo si è staccato da un albero e lo ha colpito in testa.

È accaduto in via Filippo Leale, nei pressi del parcheggio della piscina. A seguito della caduta, l’uomo ha riportato una brutta ferita alla testa e immediata è stata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce azzurra di Calizzano che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.