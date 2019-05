Calcio, Serie D: Savona-Ligorna, la cronaca in diretta

Savona. Il campionato di Serie D vive la sua coda stagionale con la disputa dei playoff. Spareggi che, però, non garantiscono promozioni in Serie C, ma contribuiranno a stabilire la graduatoria di merito tra le società che chiederanno il ripescaggio.

Al Bacigalupo di Savona si affrontano i padroni di casa e il Ligorna. Una partita che è andata in scena sette giorni fa, sullo stesso terreno, per l’ultima giornata del campionato, terminata con il risultato di 1 a 1. Chi perderà oggi andrà in vacanza; la vincente affronterà chi la spunterà tra Unione Sanremo e Inveruno.

La cronaca. Alessandro Grandoni manda in campo Fiory, Vittiglio, Grani, Venneri, Miele, Guarco, Tognoni, Degl’Innocenti, Cambiaso, Lombardi, Virdis.

A disposizione Gallo, Garbini, Esposito, Federico, David, Kallon, Bacigalupo, Torelli, Piacentini.

Luca Monteforte schiera Bulgarelli, Spera, Capotos, Silvestri, Gallotti, Lala, Zunino, Menegazzo, Valenti, Chiarabini, Miello.

Le riserve sono Luppi, Capurro, Lembo, Gilardi, Romano, Ivaldi, Testa, Fossati, Cappannelli.

Arbitra Stefano Nicolini della sezione di Brescia, assistito da Fabio Torri (Como) e Rosy Floriana Barbata (Trapani).