Calcio: separazione tra Savona e mister Grandoni

Savona. Il Savona Fbc comunica che, a seguito dell’incontro avvenuto con mister Alessandro Grandoni in data odierna, le parti hanno concordato di non proseguire il rapporto professionale per la stagione 2019/2020.

“La società ringrazia Alessandro per il lavoro svolto, per gli ottimi risultati ottenuti e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera” si legge nella nota stampa diffusa dal Savona Fbc.

Il tecnico toscano era arrivato sulla panchina biancoblù il 14 giugno.