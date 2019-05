Vado Ligure. Doppio turno ravvicinato per il campionato di Eccellenza femminile, girone B piemontese.

Domenica 5 maggio si è disputata la 17ª giornata. Il Vado, confermando di essere in netto miglioramento rispetto al girone di andata, ha sconfitto per 7-0 le genovesi dell’Olimpic.

Le ragazze di mister Galliano mettono il risultato in cassaforte nella prima frazione di gioco andando a segno con Ymeri, Valle, Salvo ed una doppietta della giovanissima Aurora Minazzo (leva 2005), e concludendo così i primi 45′ con il risultato di 5 a 0. Nella ripresa arrivava un’altro gol di Ymeri ed al 25° la settima marcatura rossoblù grazie ad un’autorete.

Il Vado ha schierato Parodi, Papa, Bernat, Cerruti, Salvo, Minazzo, Di Crescenzo, Danese, Valle, Ymeri, Levratto, Viglietti, Davanzo, Francese.

Ieri sera, a Chiavari, le vadesi hanno pareggiato 0 a 0 con il Rupinaro Sport, squadra che in classifica le precede di un 2 punti. La squadra allenata da Nadia Galliano resta in settima posizione con 22 punti.

L’Alassio FC è ottavo in graduatoria con 16 punti. Ad Alba domenica le giallonere si sono arrese alla Femminile Area Calcio, ma a testa alta: sono uscite sconfitte per 5-3 dal campo della seconda in classifica. Per le alassine doppietta di Alessia Basso e una rete di Matilda Giusto.

Mister Claudio Piccardo ha schierato Isaul, Percaccio, Isoleri, Giusto, Ferrea, Palmieri, Luccisano, Famà, Basso, Lanzetti, Cugerone; a disposizione Fresia, Rizzuto.

Ieri, nella 18ª giornata, l’Alassio FC è stato battuto a domicilio dalla Superba per 4 a 1.

Nel prossimo turno, domenica 12 maggio, l’Alassio sarà ospite dell’Alessandria. Turno di riposo per il Vado.