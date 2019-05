Pallare. Il campionato Amatori Val Bormida di calcio a 5 Uisp sta volgendo alla fase conclusiva: è tempo di semifinali. Nella serata di venerdì 10 maggio si sono date battaglia nell’incontro di andata le quattro formazioni che mirano alla conquista del campionato.

Le partite sono state combattute, ma in entrambe le sfide la tensione è stata il comune denominatore che ha caratterizzato la serata, considerata la posta in palio.

Il primo incontro ha visto un totale equilibrio tra le due formazioni; ne è scaturito un pareggio sostanzialmente giusto che rimanda il verdetto alla gara di ritorno. In particolare evidenza Torrello della Dessino Sementi, autore di una tripletta.

Nel secondo incontro la Caffetteria Regio, squadra vincitrice del girone di Eccellenza, si è imposta sulle Cengiadi con uno scarto di quattro reti. Una partita che a tratti ha visto le Cengiadi tenere testa alla formazione avversaria; fondamentale per l’approdo in finale sarà l’approccio psicologico con cui le due squadre affronteranno il match di ritorno. Da segnalare nella Caffetteria Regio l’ottima prestazione di Tatti e Cutuli, mentre Donadio si è distinto tra i pali nelle fila delle Cengiadi.

Di seguito i tabellini.

Dessino Sementi – Ciucateri F.C. 3-3

Dessino Sementi: Crispino, Caputo, Torrello, Chiarlone, Finocchiaro, Belerio, Briano, Ferraris, Ghiglia

Ciucateri F.C.: Miraglia, Pizzorni, Prando, Prandi, A. Rossi, Aondio, G. Rossi

Reti Dessino Sementi: Torrello (3)

Reti Ciucateri F.C.: G. Rossi (1), Prandi (1), Pizzorni (1)

Cengiadi.it – Caffetteria Regio 2-6

Cengiadi.it: Donadio, A. Piana, Talento, Pregliasco, Tagliero, Civello, Bertone, Y. Piana

Caffetteria Regio: Galliano, Caruso, Cutuli, Tacchini, Antezza, Tatti, Paglionico, Schionatti, Abbaldo

Reti Cengiadi.it: Tagliero (1), Bertone (1)

Reti Caffetteria Regio: Cutuli (2), Tatti (2), Caruso (1), Schionatti (1)

Gli incontri di ritorno per definire le finaliste del campionato si svolgeranno lunedì 13 maggio per l’Eccellenza e venerdì 17 maggio per la Promozione.