Pallare. Ieri si è svolto l’atto finale del Campionato Amatori Val Bormida di calcio a 5, in una serata con una folta cornice di pubblico a vedere l’epilogo di un’intera stagione.

Nella prima finale le Frecce Azzurre di Pallare si sono contese il titolo del girone Promozione con i Nati per Crescere. Partita equilibrata e altalenante nel risultato, decisa da episodi e con molto agonismo in campo, nella quale le Frecce Azzurre hanno prevalso con un gol di scarto nonostante la formazione dei Nati per Crescere avesse un’ottima disposizione in campo.

Nella seconda finale, quella di Eccellenza, ovvero per il titolo, Caffetteria Regio e Dessino Sementi non sono riuscite a superarsi nei tempi regolamentari. Dessino Sementi, meglio disposta in campo, riusciva a tenere testa agli avversari che però con ottimi individualismi ed un’indiscussa bravura sui calci piazzati non si facevano sopraffare. Partita maschia e con qualche fallo duro di troppo; la terna arbitrale era brava a gestire la sfida in maniera regolare. Dopo la serie dei calci di rigore la Caffetteria Regio conquistava il titolo di campione di calcio a 5 Val Bormida chiudendo la stagione senza sconfitte.

La serata ha visto premiati Tatti (Caffetteria Regio) e Torrello (Dessino Sementi) come migliori marcatori del torneo a pari merito con 40 reti.

Il premio Fair Play è andato alle Cengiadi.it, mentre il premio Disciplina è andato alla Trench F.C.

La serata si è conclusa con l’assegnazione dei premi Men of the Match delle due finali a Tatti (Caffetteria Regio) e Bergamo (Frecce Azzurre).

Di seguito i tabellini:

Frecce Azzurre – Nati per Crescere 4-3

Frecce Azzurre: E. Panelli, Garbarino, Astigiano, Musetti, Y. Panelli, Levratto, Varacalli, Bergamo, Bonifacino

Nati per Crescere: Bracchetto, Carle, Marenco, Valle, Pistoia, Valenti, Delpiano, Riello

Reti Frecce Azzurre: Bergamo (2), Levratto (1), Garbarino (1)

Reti Nati per Crescere: Valle (1), Valenti (1), Pistoia (1)

Caffetteria Regio – Dessino Sementi 2-2 (7-6 d.c.r.)

Caffetteria Regio: Galliano, Schionatti, Cutuli, Caruso, Tacchini, Tatti, Antezza, Paglionico, Abbaldo

Dessino Sementi: Crispino, Belerio, Ferraris, Torrello, Chiarlone, Caputo, Briano, Finocchiaro

Reti Caffetteria Regio: Tacchini (1), Tatti (1)

Reti Dessino Sementi: Torrello (1), Chiarlone (1)