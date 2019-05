Cairo Montenotte. Si è conclusa con grande successo la serata d’esordio di Vb Factor Contest 9.

Sabato 27 aprile, presso il teatro Palazzo di Città di Cairo Montenotte, è andata in scena la prima serata della nuova edizione del talent ligure. Il ritorno al teatro “Osvaldo Chebello” è stato bagnato dalla presenza di quasi 300 spettatori, e platea quasi a tappo, tutti a tifare per i ragazzi in gara.

di 14 Galleria fotografica Successo per l'esordio di Vb Factor 9









La serata ha decretato già i primi verdetti. I primi ad esibirsi sono stati i kids che hanno saputo rompere il ghiaccio nel modo migliore. Avanzano alla semifinale per decisione del pubblico presente in sala Emma Rivera (canto) e il gruppo Smarties (ballo). Promosse dalla giuria invece Denise Mancone (canto) ed Aurora Cavalli (ballo).

Apprezzata l’introduzione della categoria musical che ha visto avanzare Benedetta Volpi, scelta dalla giuria, e Federica Chichi, premiata dal pubblico. Dopo una toccante esibizione del vincitore di ballo della passata edizione Andrea Raqa, sono andati in scena i “big”.

Al termine di una gara combattuta fino all’ultima nota, dal sapore antico, si sono aggiudicati il passaggio del turno e il pass per la semifinale i seguenti artisti:

Marco Elba, pubblico (canto)

Smash Up, pubblico (canto)

Henrique Lanteri, giuria (canto)

Emanuela Moroni, giuria (canto)

Alessia Torrigino, giuria (canto)

Seven, pubblico (ballo)

Anja Corvi, pubblico (ballo)

Bianca Adami, giuria (ballo)

Dressy Flava, giuria (ballo)

Greta Dagnino, giuria (ballo)

Una sfida combattuta che si ripeterà con altri 21 concorrenti sabato 11 maggio. Sempre a Cairo Montenotte andrà in scena la seconda eliminatoria, a tema anni ’70.

L’aperifactor (appuntamento goloso ante spettacolo), dopo il pienone ottenuto al locale Be Pub, si sposta al Ginger Bar dalle ore 18.

Ecco la lista dei partecipanti al secondo serale:

Canto

1) Lorenza Truffa, Canelli

2) Sara Alba, Borghetto S.Spirito

3) Stefano Ragusa, Genova

4) Valeria Finetti, Genova

5) Gaia Gambaro, Genova

6) Sara Robaldo, Savona

7) Alessandra Barraco, Vigevano

8) Filippo Fornaro, Savona

9) Simone Zuffanti, Genova

10) Laura Lazzara, Alassio

Canto Kids

1) Alessia Brunetto, Alassio

2) Alicia Tonietta, Alassio

3) Alice Ricotta Lazzara, Alassio

Ballo

1) Lara Lugas, Savona

2) Nicole Silvestrini, Torino

3) Full, Varazze

4) D.C.B., Ventimiglia

5) Rolling in the Deep, Alessandria

6) Matilde Canepa, Cogoleto

7) Sofia Panarelli, Savona

8) Harmony Dance, Mantova

9) Peppermint, Ventimiglia

10) Mashpeps, Ventimiglia

11) Andrea Matyushenko, Torino

Ballo Kids

1) Double Trouble, Ventimiglia

2) Aristogatti, Varazze

3) Elisa Magro, Sanremo

4) Wonder Girls, Ceva

Musical

1) Jamie’s Group, Alessandria

2) Giulia Barberis, Alessandria

3) When I grow up group, Alessandria

Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto a 5 euro per i bambini fino a dieci anni). Per ogni tipo di informazione e prenotazione biglietti contattare l’organizzatore e presentatore Simone Rudino al numero 3805183827 o visitare la pagina Facebook Vb Factor ed il sito vbfactor.it.