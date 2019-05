Cairo Montenotte, dal 13 maggio si aprono le iscrizioni all’asilo nido

Cairo Montenotte. Si aprono il 13 maggio le iscrizioni all’asilo nido “Nilde Bormioli” di via Bertolotti a Cairo Montenotte.

I moduli per l’iscrizione sono scaricabili qui, oppure si possono ritirare presso l’ufficio servizi sociali in via Fratelli Francia 12 (telefono 0195090656) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. E’ possibile visitare l’asilo nido previo appuntamento con la coordinatrice al numero 3480706046.

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio servizi sociali entro il giorno 3 giugno.