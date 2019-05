Cairo Montenotte, a fuoco una cascina in località Ferranietta: soccorsi mobilitati

Cairo Montenotte. Allarme incendio, questa mattina, intorno alle 11, a Cairo Montenotte, e, più precisamente, nella frazione di Ferrania, in località Ferranietta.

A prendere fuoco è stata una cascina e le fiamme hanno distrutto quasi interamente il pianterreno. Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Cairo e Savona.

I pompieri sono intervenuti con 3 squadre e 5 mezzi e, non senza difficoltà, sono riusciti ad avere la meglio sul rogo che, fortunatamente, non ha causato feriti. In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica dell’area.