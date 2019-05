Cairese, Under 15: pareggio a Torino, positivo l’esordio casalingo

Cairo Montenotte. Settimana impegnativa per la squadra Under 15 della Cairese, prima con la trasferta di domenica 28 aprile contro i Grizzlies a Torino poi in casa contro il Mondovì nella giornata di mercoledì 1 maggio.

Sul campo piemontese le due formazioni hanno diviso la posta equamente, dando vita a due belle partite dal punto di vista agonistico. Entrambe le squadre hanno commesso qualche imprecisione di troppo che non ha però compromesso lo spirito combattivo delle due gare.

La Cairese vince la prima gara per 9 a 8 puntando sul solido Castagneto sul monte, Davide Torterolo a ricevere, Bussetti in prima base, Garra in Seconda, Franchelli interbase, Andrea Torterolo in terza base, Buschiazzo esterno Sinistro, De Bon al centro e Satragno a destra.

Il match si decide solo al tie-break con una bella battuta da due basi di Franchelli che spinge a casa Bruno per il punto del vantaggio.

Gara due invece va ai padroni di casa, trascinati dal partente Agosto che per tre riprese imbriglia le mazze valbormidesi amministrando i sei punti messi a segno dagli orsi all’inizio della partita. I biancorossi proveranno a reagire trascinati dalle valide di De Bon, Bussetti e Andrea Torterolo ma, pur segnando otto punti nelle restanti riprese, non riusciranno a cambiare l’esito della partita che li vede uscire sconfitti col risultato di 9 a 8.

Mercoledì 1 maggio sul diamante cairese di via XXV Aprile esordio casalingo stagionale contro i pari età monregalesi. Il lavoro specifico durante le festività sembra abbia avuto effetto, soprattutto in difesa dove si registra una prestazione praticamente perfetta; lo staff tecnico apporta alcune modifiche e troviamo Satragno, un gradito ritorno, dietro il piatto di casa base, Davide Torterolo all’esterno centro, De Bon in interbase e Rozio in esterno dove poi si alterneranno Zanola, Leoncini, Raddi e Poddine. In fase offensiva buona la prestazione generale in particolare la battuta da due basi di Satragno, anche se a rubare la scena sarà l’emozione di assistere ad un grande slam, il fuoricampo a basi piene messo a segno da Andrea Torterolo: è stato per il pubblico presente un regalo prezioso, l’inconfondibile rumore della mazza che impatta la palla e la butta oltre la recinzione non è uno spettacolo abituale a 15 anni. Risultato finale: Cairese-Mondovì 13-0.

Domenica 5 maggio si ritorna a giocare in casa, per un test importante contro il Fossano che conduce la classifica, ma i biancorossi sono fiduciosi di potersela giocare alla pari con una delle formazioni più in forma del campionato.

Esordio per la formazione Under 12, con una partenza poco fortunata all’insegna di infortuni ed indisponibilità. Lo staff tecnico ha dovuto reinventare una formazione all’ultimo momento non potendo contare sulla batteria partente Chiarlone-Pettinato per indisposizione.

I biancorossi dunque si schierano così: Giuria sul monte, Valbonetti a ricevere, in prima base Gabbani, in seconda Bogliolo, Secci in terza base, interbase Apicella, all’esterno Magi, Sechi e Vaccaro. La partita risulta divertente ed equilibrata nonostante le assenze; al quarto inning con i padroni di casa si trovano in vantaggio 6 a 5 ma troppa inesperienza insieme alla caparbietà degli avversari alla fine fanno la differenza e i finalesi della Riviera Aquile fanno loro il match con il risultato finale di 14 a 10.

Per tutta la partita si sono cercate soluzioni e facendo di necessità virtù e con utilizi inediti si è potuto vedere Secci sul monte e Apicella a Ricevere, due inediti assoluti, inoltre hanno esordito in campionato ufficiale Ricci, Ciarlo, Sechi, Baccino, Pacenza e Magi; in seconda Bogliolo e De Bon mentre per Gabbani, oltre all’esordio assoluto in prima, c’è stata la possibilità di salire in pedana.

Il dato che emerge è una assoluta volontà di reagire alle difficoltà e la disponibilità di tutti i ragazzi a cercare soluzioni; inoltre in fase di attacco si sono distinti Secci con un bella battuta da due basi, le valide di Valbonetti e Vaccaro e per finire i due fuoricampo di Giuria.

Per il prossimo impegno a Finale Ligure si dovrà aspetta la conferma della data per il recupero che potrebbe essere mercoledì 8 oppure mercoledì 15 maggio.

