Bowling: nel 21° Challenge a trionfare è una terna di Ceriale

Ceriale. È finita, come dodici mesi or sono, nel comprensorio ingauno l’ultima gara della stagione del Bowling di Diano Castello. A mettere il sigillo sul 21° Challenge, tradizionale kermesse riservata a gruppi e associazioni, abbinata quest’anno alla Girasole Cup, l’altra sera è stata la terna di Ceriale targata Cicci’s, composta da Lorena Pasqualetto, Manuel Vinti ed Enzo Vinti, bravi a migliorare il terzo posto del 2018, quando a trionfare fu l’Arnasco Family. A festeggiare con loro, anche il piccolo Nicolò (nella foto sopra).

In pista principali protagonisti sono stati team con legami di parentela: a completare il podio, alle spalle dei Cicci’s (341 punti), sono stati il trio dei Rebels (Davide Gabrielli, Laura e Nicola Acierno, 330) e la Falegnameria (Pietro Caire, Mario e Domenico Mazzilli, 317). In quarta posizione si è piazzata la terna dell’Astrahotel (Marco Damonte, Mario Lullo, Vincenzo Moschetta, 314), seguita dal Team De Bona Moto (Emis Bianchi, Daniele Velotta e Giorgio Perrone, 312) e dal Cral Carige 1 (Paolo Magrassi, Andrea Siffredi, Sandra Nugnes, 311). Nelle prime otto posizioni, tante quante sono state le compagini che hanno preso parte alla manche di finale, si sono piazzate anche Amici del Castello (Giovanni Strafforello, Cristina Campigotto, Giuseppe Ippolito, 303) e Matthieu&Co (Lisa Pastore, Matthieu ed Alexandr Leotta, 281).

A livello individuale, titolo di mvp della serata per Andrea Siffredi, il quale in entrambe le manche della prima fase ha superato quota 200. A distinguersi per la bellezza più che per la bravura è stata invece la terna di cui facevano parte, insieme ad Alessandro “FotografAle” Torrini, l’armese Ilaria Salerno e l’andorese Arianna Vio, rispettivamente Miss Bowling DonnaOro e Miss Alfa Cosmetics nell’estate 2017, nell’ambito del concorso di bellezza organizzato dal parco divertimenti dianese.

Ecco anche i nomi degli altri partecipanti al Challenge: Gli Amici delle Miss (Lino Salerno, Davide Oriolo, Davide Zanchi), Carige 1 (Pino Camiolo, Roberto e Lavinia Cecchi), San Matteo Volante (Claudio Elena, Marco Bosio, Giorgio Totis), Gli Ultimi (Giovanni Mannari, Gabriele Pistarà, Alessia Dulbecco), Vip (Franco Zavagno, Mario Arcuri, Pino Giunta), Only Girls (Jana Damonte, Chiara Ardissone, Gloria Pira) e Flinstones Unipol (Claudio Enotarpi, Maurizio Urso, Christian Cinquepalmi).

L’albo d’oro del Challenge, iniziativa la cui prima edizione risale al 1999, si è così arricchito di una new entry.

Per quanto riguarda il Bowling di Diano, per la prossima gara ufficiale occorrerà attendere il mese di ottobre, quando scatterà la nuova stagione.

Questo il nuovo albo d’oro del Challenge: 2019 Cicci’s, 2018 Arnasco Family, 2017 I Mitici, 2016 Ass. San Matteo, 2015 Astrahotel, 2014 Lilt, 2013 La Falegnameria, 2012 Cral Poste, 2011 San Matteo, 2010 Azienda Agricola Ardoino, 2009 Cral Poste, 2008 Piccadilly, 2007 Circolo Lettura Chiappa; 2006 Cral Poste, 2005 Les Loups de mar, 2004 Cral Poste, 2003 Bocciofila San Bartolomeo, 2002 Soto Mayor, 2001 Bar Pirata, 2000 Cral Ambroveneto, 1999 Il Cantuccio.

Nicolò e le miss

Only Girls

Il podio finale

FotografAle e le miss

La premiazione dei vincitori